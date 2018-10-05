Nezaket’te tiyatrolu eğitim

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’na başlayan Türkiye’nin ilk ve tek projesi olan Pursaklar Belediyesi Nezaket Okulu’nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Saray Kültür Merkezi’ndeki konferans salonunda ‘Nasrettin Hoca ile Okula Merhaba’ tiyatro oyunu ile adab-ı muaşeret eğitimleri görsel olarak anlatıldı. Oyunda arkadaş edinme, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi, eğitimin önemi, çevreye duyarlı olmanın önemi, yardımlaşma gibi konular aktarıldı. 3 ila 5 yaş grubundaki çocukların eğitim gördüğü Nezaket Okulu’ndaki tiyatro etkinliğine veliler de katıldı. Diyaloglarıyla çocukları eğlendiren ve bilgilendiren Nasrettin Hoca karakteri doğru söylemeyi, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi göstermeyi, çevreyi korumayı ve arkadaş edinme gibi konuları kendi üslubunda dile getirdi.