27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8419
  • 6,5339
  • 244.466
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Öğrenciler 370 yetime bayramlık hediye etti

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin desteğiyle 370 yetim çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlahiyat Fakültesi’nden bir grup öğrenci tarafından Altındağ’da bayramlık alışverişi için bir mağazaya götürülen, Afgan, Iraklı ve Suriyeliler’in de aralarında bulunduğu yetim çocuklar, dilediği ayakkabı ve kıyafeti alma imkanı buldu. Hayırsever öğrencilerden Ahmet Özdemir, 4 yıldır ‘Bayram alışverişine çıkıyoruz’ sloganıyla yetim çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını, bu yıl da proje kapsamında 370 çocuğu giydireceklerini söyledi.  İhtiyaç sahibi yetimleri belirlemek için sivil toplum kuruluşlarından destek aldıklarını anlatan Özdemir, “Bu yıl, İyilik-Der adlı dernekten yardım aldık. Yetimlerin belirlenmesinin ardından onları bulundukları yerden servis araçlarıyla alıp alışverişe çıkarıyoruz” dedi.    

Polise `cesaretiniz varsa vurun´ dedi, vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Aşırı sağcı Wilders'in sosyal medya hesabı donduruldu

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

İşte uçan otomobil Skai

İşte uçan otomobil Skai

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk yaşandı

KPSS ile kadın özel harekatçı alınacak

KPSS ile kadın özel harekatçı alınacak

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için son dakika gelişmesi

Türkiye'nin konuştuğu iğrenç ifadeler için son dakika gelişmesi

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...

UBER Türkiye kararını açıkladı! Bugünden itibaren...
 

POPÜLER HABERLER

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Adana'da ele geçirildi: Ceylan derisi üzerine altın yazmalı

Adana'da ele geçirildi: Ceylan derisi üzerine altın yazmalı

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA