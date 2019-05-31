Öğrenciler 370 yetime bayramlık hediye etti

İlahiyat Fakültesi’nden bir grup öğrenci tarafından Altındağ’da bayramlık alışverişi için bir mağazaya götürülen, Afgan, Iraklı ve Suriyeliler’in de aralarında bulunduğu yetim çocuklar, dilediği ayakkabı ve kıyafeti alma imkanı buldu. Hayırsever öğrencilerden Ahmet Özdemir, 4 yıldır ‘Bayram alışverişine çıkıyoruz’ sloganıyla yetim çocuklara kıyafet yardımı yaptıklarını, bu yıl da proje kapsamında 370 çocuğu giydireceklerini söyledi. İhtiyaç sahibi yetimleri belirlemek için sivil toplum kuruluşlarından destek aldıklarını anlatan Özdemir, “Bu yıl, İyilik-Der adlı dernekten yardım aldık. Yetimlerin belirlenmesinin ardından onları bulundukları yerden servis araçlarıyla alıp alışverişe çıkarıyoruz” dedi.