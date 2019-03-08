Öğrenciler gönüllü veteriner olacak
Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, okullarda öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve veterinerlik mesleğine teşvik etmek için ‘gönüllü veterinerlik kampanyası’ başlatacaklarını söyledi.
Tanrıverdi, “Sokaklarda hayvanları tekmeleyen, onlara şiddet uygulayan değil, hayvanları seven nesiller yetiştirmek zorundayız” dedi. Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar’ı ziyaret eden Tanrıverdi, öğrencilere ve ailelerine veteriner hekimlik mesleğini tanıtmak istediklerini dile getirdi. Tanrıverdi, “Temel hayvan sağlığı ve bakımı ile ilgili çalışmaları da paylaşmak istiyoruz. Okullarda ders niteliğinde yapacağımız sunumların sonucunda öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, ailelerinin hayvanlara bakışı pozitif yönde değişecektir. Can dostlarımıza karşı olan sevgileri artacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza, hayvan sevgisini, hayvan sağlığı ve bakımları ile ilgili bilgileri zamanında verebilirsek büyüdüklerinde çok farklı bir insan hüviyetine bürüneceklerdir” diye konuştu.
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