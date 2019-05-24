Öğrencilerden öğrencilere burs

Gençlik Haftası nedeniyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen serginin açılışını ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı. ASO Kültür Merkezi’ndeki sergide tüm çalışmaları tek tek inceleyen ve öğrencilerden bilgi alan Özdebir, sanatla ifade edilebilen duygular ve tasarımcılık ile gelişmiş estetik becerilerin mutlu ve üretken nesillerin yetişebilmesinin ön koşulu olduğunu vurguladı. Özdebir, ASO Teknik Koleji öğrencilerinin bu tür faaliyetlerle sadece teknik olarak değil, sosyal ve kültürel anlamda da donanımlı bir birey olarak hayata hazırlandıklarını söyledi. Sergide 52 tablo ve çeşitli maket çalışmaları sergileniyor. Sergiden elde edilen gelir ise tüm öğrencileri burslu okutan ASO Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.