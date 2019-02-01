Öğrencilere cep telefonu uyarısı

Eğitim-Bir-Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Yüksel Haşlak’ın da katıldığı programda, teknolojik cihaz kullanım alışkanlıklarının okul başarısı üzerine etkisiyle ilgili birçok araştırma yapıldığını belirten Akın, kişinin telefonu kullanmasa bile açık bir şekilde yanında bulundurmasının dikkat dağıtıcı etkiye sahip olduğu söyledi. Ders esnasında öğrencilerde telefon bulunmasının öğrenmeyi yarı yarıya azalttığına işaret eden Akın, “Öğrenme konsantre olmakla mümkündür. Telefondan gelen arama, bildirim ve paylaşımlar dikkat dağıtıyor. Yanında cep telefonu varken bir öğrencinin dersin konusunu tam olarak anlaması mümkün değildir” diye konuştu.

Telefonun dikkat dağıtıcı özelliğinin aileler, öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimlerince göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Akın, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin, teknolojiyi üreten ve kullananlar açısından nasıl bir etki meydana getirdiğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Telefon ve televizyonun çocuğun dil gelişimi üzerindeki etkileri konusunda yapılan araştırmalar sonucu tehlike çanlarının çaldığına dikkati çeken Akın, “Çocukların konuşmaya başlama yaşı her geçen gün yükseliyor. Benzer şekilde aile içi iletişimsizlikten kaynaklanan sorunlar da her geçen gün artıyor. Bütün bunlarda teknolojiyi bilinçsizce kullanmamızın etkisi var. Eğitim başarımız ile ilgili tartışmalar yapılırken bu konunun dikkatlerden kaçmaması ve önlem alınması bir sorunluluktur” dedi.