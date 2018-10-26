Öğrencilere ‘hayvan sevgisi’ anlatıldı  

Seminerde Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi M. Selami Kıbrıs ve Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekimi Nihal Yükseksarıöz, çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalıştı. Hayvan sahiplenmenin önemli bir sorumluluk olduğuna değinen Yükseksarıöz, “Hayvanları besleyin. Onların su içmesi için evinizin önüne su kapları koyun. Ama eğer bir hayvanı sahiplenirseniz, öncelikle o sorumluluğu almanız gerekiyor. Sonra onları terk etmeyin” diye konuştu.

ÇİZGİ FİLM İZLEDİLER

Öğrenciler, Yükseksarıöz’ün konuşmasının ardından heyecanlı bir şekilde ‘Kediler İçin Neler Yapabiliriz’ çizgi filmini izledi. Daha sonra Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Selami Kıbrıs’ın söylediklerini can kulağıyla dinleyen çocuklar, merak ettiklerini de sorma imkânı buldu. Öğrencilere Yenimahalle Belediyesi’nin Macun Mahallesi’ndeki Geçici Hayvan Bakım Evi’nden bahseden Kıbrıs, “Barınağımızda sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşamaları için mücadele veriyoruz. Siz de bakım evimizden hayvan sahiplenebilirsiniz. Ama bu hayvanların sorumluluğunu alabilecekseniz” dedi.