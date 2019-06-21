Öğretmen ve öğrencileri köy okulları için klip çekti

Bu kapsamda 23 Nisan’da ‘3 Hece’ isimli albüm çıkaran Menemencioğlu, tüm gelirini köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanacağı albümün ilk klibini de öğrencileriyle çekti. Harikalar Diyarı’nda yapılan klip çekimleri, öğrencilerin coşkulu danslarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Müzikten, sanattan hiç kopmadığını, bu yeteneğiyle çocuklara ulaşabilmeyi istediğini dile getiren Menemencioğlu, “Bir albüm yapalım ve elde edilecek tüm gelirleri köy okullarındaki çocuklara enstrüman almak için kullanalım düşüncesiyle yola çıktık” dedi.

100 ÖĞRENCİ ROL ALDI

Öğrencilerinin isteği üzerine albümdeki bir şarkıya klip çekmeye karar verdiğini belirten Menemencioğlu, klipte 100 öğrencisinin rol aldığını anlattı. Klipte, okuldaki 5 ve 7’nci sınıf ile mezun öğrencilerinin yer aldığını belirnten Menemencioğlu, “Çocuklar çok mutlu. O kadar heyecanlılar ki bir aydır bugünü bekliyorlar. Onların heyecanını görmek bile beni çok mutlu etti” diye konuştu. Köy okullarındaki öğrencilerin imkanlarının kısıtlı, enstrümanlara, sanata ulaşmada şehirlerdeki akranlarına göre dezavantajlı olmaları nedeniyle onlara destek vermek istediğini vurgulayan Menemencioğlu, şöyle devam etti: “Benim elimden gelen müzik. Köy çocukları gitarla, piyanoyla tanışsın istiyorum. Belki aralarından ileride başarılı bir piyanist, viyolacı, dünyaca ünlü bir müzisyen çıkacak. İleride, ‘Ben okuldayken bir ağabey bana gitar getirmişti, onunla müziğe başladım’ dese benim için yeterli. Tek amacım bu. Eğitimcilik sanıyorum böyle bir şey, bunu hissettiriyor bende.”

İSTERİM Kİ FAZLASI OLSUN

Elde ettikleri gelirle alabildikleri enstrümanların klipte kullanıldığını anlatan Menemencioğlu, “Okulumuzda beklettiğimiz enstrümanlarımız var. Orglar, sazlar, gitarlar, vurmalı çalgılar aldık. Daha çok 4’üncü, 5’inci sınıfların müziğe, ritme iyi alışabilmeleri için gerekli enstrümanların hepsini temin ettik. Gönül ister ki çok daha fazlası olsun” dedi.

Enstrümanların gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren köy okullarına ulaştırılacağını belirten Menemencioğlu, “Bizim istediğimiz daha fazla destek olunması. Örneğin destek verecek bir müzik evinden bir gitarı 150 TL’ye değil de 125 liraya alabilsem, 10 gitarda bir gitar daha fazla alabilmiş olacağım. Bir çocuğa daha gitar gönderilebileceğim. Bu kadar minimal düşünüyoruz. Keşke bu halka büyüse, büyük sanatçılarımız da destek verse. Köy okullarına gidip konserler versek, çocuklara enstrümanları tanıtabilsek benden daha mutlusu olmayacak” diye konuştu.