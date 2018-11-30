Öğretmenler Günü’nü Zakkum ile kutladılar

Eğlenceli geçen gecede, grubun solisti Yusuf Demirkol, sahneden inerek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü güllerle kutladı. Zakkum’un ardından yeni bir single çıkaran Cengiz Kaçan’ın sahne aldığı gece, Jale Tezer ve tüm yöneticilerin birlikte kestiği kutlama pastası ile son buldu.