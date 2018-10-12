Okul önlerine kasisli tedbir  

Gerek sinyalizasyon, gerekse kasis uygulaması yapılan tüm yaya geçidi noktalarında, gerekli görülen trafik işaret ve levhalarıyla ilgili önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı, diğer çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl trafik yoğunluğu ve akışına göre hız kesici kasislerin 170 noktaya yapıldığını, bu sayının bu yıl 417’ye çıkarıldığı bilgisini veren Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, “ihtiyaç duyulan yerlerin tespiti halinde, yeni hız kesici kasis montaj çalışmalarımız devam edecek” dedi. Durlanık, uygulamanın hastane önlerinde de sürdürüldüğünü belirterek, bu yıl içerisinde 14 okulun önüne de ‘yaya butonlu sinyalizasyon sistemi kurulduğunu söyledi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yollarda sürücülerin hız limitlerine uygun seyretmeleri, trafik işaretleri ve sinyalizasyon sistemlerine uymaları halinde, bölgede yer alan hassas yol kullanıcılarının güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanacağını belirten Durlanık, “Sürücülerimizin sadece hastane ve okul önlerinde değil, her zaman dikkatli bir sürüş yapmalarını istiyor, asıl uyarı ve sınırlamanın, kişinin kendisinde olduğunu hatırlatıyoruz” uyarısında bulundu.