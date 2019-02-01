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Ölümlü kazalarda Başkent ilk sırada 

Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 428 bin 74 trafik kazasında 3 bin 373 kişi yaşamını yitirdi, 310 bin 109 kişi yaralandı.

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2018’de 336 bin 556’sı yerleşim yerlerinde, 91 bin 518’i bu yerlerin dışında olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde 428 bin 74 trafik kazası meydana geldi. Kazaların 2 bin 712’si ölüm, 183 bin 710’u yaralanma, 241 bin 652’si maddi hasarla sonuçlandı. Kazalarda 56 bin 469 kayıtla ‘yandan çarpma’ ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 593 ile ‘yayaya çarpma’ ve 27 bin 227 ile ‘yoldan çıkma’ takip etti. Ölümlü ya da yaralamalı trafik kazalarına neden olan sürücü hatalarının 75 bin 463’ü ‘araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak’, 25 bin 783’ü ‘kavşak, geçit ve dar yerlerde geçiş önceliğine uymamak’, 15 bin 859’u da ‘manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak’tan oluştu. Otomobil, kamyonet ve motosiklet, trafik kazalarına en çok karışan araç türleri arasında yer aldı. Trafik kazaları ile can kaybının en çok yaşandığı il, Ankara oldu. Ankara’da 12 bin 652 kazada 199 kişi hayatını kaybetti.   

 

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

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