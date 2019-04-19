OSİAD’dan yerli malı çağrısı

Ekinci, memur kenti özelliğinin yanı sıra sanayi kenti de olan Ankara’nın sahip olduğu potansiyelin tam değerlendirilemediğini söyledi. Ankara’nın en nitelikli işgücüne sahip kentler arasında yer aldığını, 6 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını hatırlatan Ekinci, Türkiye’deki yüksek teknolojili ürünlerin yüzde 20’sinin Ankara’da üretildiğine dikkati çekti. Yerel yönetimlerin en büyük alım yapan kamu kuruluşları olduğunu belirten OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci, “Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin kendi üreticisinden mal ve hizmet alımı yapması öz kaynakların ülke içinde kalmasını sağladığı gibi sanayinin gelişmesine de katkı verecektir” diye konuştu.