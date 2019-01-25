OSTİM OSB Kazak iş insanlarını ağırladı

Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’nin katılımıyla, Kazak ve Türk iş insanlarının katıldığı ikili iş görüşmeleri etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda 64’ü Türk, 16’sı Kazak yatırımcı 200’den fazla görüşme yaptı. Başkan Orhan Aydın, görüşmelerde, OSTİM’de 6 bin 200’den fazla küçük ve orta ölçekli işletme bulunduğunu söyledi. Bunların her işi yapabildiğine işaret eden Aydın, “OSTİM OSB’de, bir şehrin kurulmasıyla ilgili bütün bileşenler mevcut. Bu iş birliği, firmalarımız, bölgemiz ve ülkemiz için son derece önemli. Bizim en kolay iş birliği yapabileceğimiz ülke, çok değerli Kazakistan’dır. Köklerimizin ve ortak değerlerimizin bulunduğu Kazakistan, bütün firmalarımız için son derece kıymetli” diye konuştu.