Özdebir’den DMO’ya yerli ürün çağrısı

Özdebir, kamu alımlarının yerli sanayinin geliştirilmesi için kaldıraç olarak kullanılmasında DMO’ya önemli görevler düştüğünü belirtti. Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın yeni dünya düzeninin ağırlık merkezi olduğunu belirten Özdebir “Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bunun yolu da güçlü bir sanayi, güçlü bir ekonomi. Yüksek teknoloji üreterek dışa bağımlılığımızı azaltıp, cari açık belasından kurtulmak zorundayız. Bunun için de yerli sanayimizi geliştirmeliyiz. Bu konuda DMO’ya da büyük görevler düşüyor. DMO, lütfen yerlisi olan bir ürünün ithalini satma” ifadesini kullandı. DMO’nun bu anlamda Ar-Ge’ye dayalı tedarik gerçekleştirebileceğini belirten Özdebir şunları söyledi: Yapılacak alımlarda sanayimizin teknolojik seviyesinin artırılmasına katkıda bulunulması büyük önem arz etmektedir. DMO tarafından tedarik edilen ürünlerde yerlilik oranlarının artırılması ve ülkemiz KOBİ’lerinin desteklenerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamalarına imkan verilmesi gerekir. Biz, hem kamu hem bireyler olarak yerli ürünü tercih ediyor olsaydık yüksek oranlarda cari açık vermezdik. Bu konuda DMO’ya önemli görevler düşüyor.

YÜZDE BEŞ ARTIŞ

DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz ise, kurum olarak 2017 yılında yaklaşık 4 milyar liralık satışa aracılık ettiklerini belirterek, bu yıl bu rakamın 3,5 milyar lira seviyelerinde olacağını kaydetti. Civriz “Müşteri sayımız geçen yıl 6 bin 444 iken bu yıl 5 bin 20’ye, 28 bin 500 olan siparişimiz 21 bine indi. Sektörel olarak baktığımızda bilişim ürün grubunda yüzde 9, hastane donanım ve tıbbi cihazlarda yüzde 5 artış görülürken, mobilyada yüzde 9, iş makinası ve taşıtlarda yüzde 25, dayanıklı tüketim ürün grubunda yüzde 30 azalış oldu” dedi.