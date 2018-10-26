Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Özel kursiyerlerin sergi heyecanı

Sincan Belediyesi’nin Hobi ve Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim gören özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri, Kültür Çadırı’nda sergilendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan kursiyerlerin sergi heyecana Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da ortak oldu. Sergide, özel öğrenim gören öğrencilerden oluşan ‘Umudun Kanatları’ semazen ekibi de bir gösterileri sundu. Başkan Ercan, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Kursiyerleri gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Ercan, “Burada sergilenen eserler imkân tanındığında neler başarabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Emek veren bütün eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu´nda Kaşıkçı´yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu´nda Kaşıkçı´yı öldüren infaz timinin başındaki ismin Türk şoförü konuştu

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

UEFA resmen açıkladı! İşte yeni sıralama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA