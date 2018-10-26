Özel kursiyerlerin sergi heyecanı
Sincan Belediyesi’nin Hobi ve Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim gören özel öğrencilerin el emeği göz nuru eserleri, Kültür Çadırı’nda sergilendi.
Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan kursiyerlerin sergi heyecana Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da ortak oldu. Sergide, özel öğrenim gören öğrencilerden oluşan ‘Umudun Kanatları’ semazen ekibi de bir gösterileri sundu. Başkan Ercan, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Kursiyerleri gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Ercan, “Burada sergilenen eserler imkân tanındığında neler başarabileceklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Emek veren bütün eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
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