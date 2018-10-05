Pedallar ‘kalpler’ için çevrildi   

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı etkinlikte, Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nde yer alan bisiklet parkurunda turlar atıldı. Dünya Kalp Günü’ne ilişkin aydınlatıcı bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın bisiklet sürerek öncülük ettiği grup, parkurundaki turlarını tamamlayarak kalp sağlığına ve sağlıklı yaşama dikkati çekti. Çeşitli yarışlar da yapıldı. Beşerli gruplar halinde 10 metrelik mesafede pedal çevirmeden düzenlenen bisiklet yarışı büyük ilgi gördü. Yarışmanın ardından Başkan Ak, beşerli her bir grubun birincisine, ikincisine ve üçüncüsüne madalyalarını verdi. Temiz bir çevre için bisiklet sürmeyi hobi olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Başkan Ak, “Ulaşımda da bisiklet kullanımını teşvik etmeliyiz. Bunun için yollarımızın bisiklet sürmeye uygun şekilde planlanması gerekiyor. Bu anlamda Keçiören’deki bisiklet yollarının sayısını daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.