Pink Martini Ankaralı hayranlarıyla söyledi

Congresium Ankara’da sahne alan grup, farklı dillerde ve tarzlardan oluşan geniş bir repertuvar sundu. Grubun kurucu üyesi piyanist Thomas M. Lauderdale, vokalist China Forbes ve diğer sanatçılar, performansıyla müzikseverlerin beğenisini topladı. ‘Amado Mio’, ‘Sympathique’, ‘Ich Dich Liebe’, ‘Donde Estas’, ‘Anna’, ‘Exodus’ ve ‘Tomato’ ve ‘I am woman’ adlı şarkıların seslendirildiği konserde, ‘Aşkım Bahardı’ ve ‘Üsküdar’ gibi Türkçe eserler de yer aldı. Hayranlarıyla dans da eden grup, Başkentliler’e müzik dolu bir gece yaşattı.