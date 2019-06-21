Pinokyo bale sahnesinde  

‘Video mapping’ yönteminin kullanıldığı uygulamada, renkli kostümler ile minik balerinler büyük beğeni topladı. Velilerin de görev aldığı temsilin sonunda dansçılar anneleriyle dans etti. Eserin rejisörü Seda İnanç, çok yoğun bir çalışma ile hazırladıkları eseri sahneye taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ankara’da 17 yıldır eğitim veren ve uluslararası diploma programlarına dahil olan Hayal Sahnesi Sanat Kursları öğrencilerinin dünyaca ünlü bir başyapıtı sahneye taşıyacağını dile getiren İnanç, “Kostüm, dekor, aksesuar ve ciddi bir video mapping çalışması var eserimizde. Eserin belli başlı tablolarını esas aldık. Bir eseri, romanı, konuyu bale sahnesine taşırken ana konu üzerinden gidebiliyorsunuz. Belli başlı tablolarla yaptık, eseri net bir şekilde anlattık. İlk kez Pinokyo Türkiye’de sahnelendi” diye konuştu.