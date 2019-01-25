Piyanonun ‘dahi çocuğu’

Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ın, ‘deha seviyesinde yetenek’, sanat yorumcusu Şefik Kahramankaptan’ın, ‘Müziği, yaşının önüne geçen çocuk’, Akademisyen ve Siyasetçi Yılmaz Büyükerşen’in “Ben bu yaşta böyle yoruma sahip birini ilk kez dinledim” ifadeleriyle övdüğü Tuna Bilgin, daha şimdiden sanat çevrelerinin beğenisini kazanıyor. Ailesinin desteğiyle müziğe ilgi duymaya başlayan Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Hazırlık Okulu öğrencisi Bilgin, küçük yaşına rağmen birçok yarışmada ödül kazanıp, büyük salonlarda piyano resitalleri veriyor. Henüz 12 yaşındayken İzmir’de verdiği ilk orkestra konseriyle, Mozart’tan üç bölüm icra ederek salondakileri mest eden ‘dahi çocuk’, sanat çevrelerinin dikkatini üzerine çekti.

OYUNCAKLARIM MÜZİK ALETLERİYDİ

Müziğe olan ilgisini, piyanoyla tanışmasını ve gelecek hayallerini anlatan Bilgin, ailesinden gelen desteğin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı. Bilgin, “Babamın Türk Müziği’ne olan ilgisi, benim müziğe olan ilgimi artırdı. Küçükken ilk tanıştığım müzik aleti, babamın kullandığı orgtu. Oyuncaklarım bile müzik aletlerinden oluşuyordu. Piyano derslerine 7 yaşında Doç. Dr. Cemile Cabbarova ile başladım. 2013’te Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Okulu’nun sınavına girdim ve Prof. Dr. Gülnara Aziz’in sınıfına girmeye hak kazandım” diye konuştu. Yetenekli insanların konservatuvarlara gidip kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getiren Bilgin, “Ben günde yaklaşık 5-6 saat pratik yaparak çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Benim en büyük hayalim üniversite eğitimini yurt dışında tamamlayıp, öğrendiklerimi Türkiye’deki insanlara aktarmak” dedi.