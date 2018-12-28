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Prostat kanserine ‘nokta atışı’  

Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği (ESUR) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, yeni tekniklerle birlikte prostat kanserinin kolayca teşhis edildiğini söyledi. 

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Geliştirilen yeni teknolojiyle birlikte prostat kanseri nokta atışı yapılarak teşhis ediliyor. Hastaya defalarca yapılan biyopsi ile konulan prostat kanseri teşhisinin artık tarih olduğunu vurgulayan Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği (ESUR) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kullanılan yeni bir cihazla tek seferde erken teşhisin sağlandığını dile getirdi. Turgut, bugüne kadar ultrason rehberliğinde prostat bezinden özel iğnelerle parça alınarak yapılmakta olan prostat kanseri tanısı yönteminin, vücuttaki diğer organlardan alınan parça işlemlerinden farklı olarak prostat bezinin hangi kısmının anormal olduğu dikkate alınmadan, adeta ‘kör’ olarak yapıldığını söyledi. 

ULTRASON YETERLİ DEĞİL 

Prof. Dr. Turgut, ultrason cihazlarının kanserli dokuyu göstermekte yeterli olmadığını belirterek, aslında kanserli doku taşıyan çok sayıda hastanın bu yöntem yüzünden tespit edilemediğine dikkati çekti. Uygulanmakta olan biyopsi yöntemi ile prostat kanseri şüphesinin devam ettiğinin altını çizen Turgut, yeni cihazla prostat bezi içerisinde saptanan şüpheli bölgelere ‘hedef gözeterek’ nokta atışı yapıldığını dile getirdi. Turgut, ultrason eşliğinde rastgele çok sayıda parça almak yerine 1-2 örnek alınmasının yeterli olduğunu vurguladı. 

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