Pursaklar Kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Raflarının montajı ile sinema salonu, kafeteryalarının hazırlandığı kütüphane kısa sürede halkın hizmetinde olacak. Mülkiyeti Pursaklar Belediyesi’ne ait olan ve bir süre kaymakamlık olarak kullanılan bina, imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmişti. Bir katı ilkokul düzeyindeki çocuklar için özel olarak tasarlanan kütüphanenin diğer katları da yetişkinlere hitap edecek. İçerisinde çocuk sineması da bulunan kütüphane, kafeteryası, oturma grupları, ders çalışma masaları, dinlenme odaları ile halkın hizmetine sunulacak. Daha önce Türkiye’nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi’ni açan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “Kütüphane çalışması bitti. Dış cephe boyası yapıldı, bahçe duvarları tamamlandı. İçeride son rötuşlar yapılıyor. İnşallah en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine açacağız” dedi.