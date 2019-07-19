Pursaklar’a halterde çifte altın madalya

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen şampiyonada, 67 kilogramda mücadele eden Mahmut Terzi ve 73 kilogramda podyuma çıkan Batuhan Yüksel, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.