Pursaklar’a halterde çifte altın madalya
Pursaklar Belediye Spor Kulübü’nün sporcuları Mahmut Terzi ve Batuhan Yüksel, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası’nda yüzleri güldürdü.
Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen şampiyonada, 67 kilogramda mücadele eden Mahmut Terzi ve 73 kilogramda podyuma çıkan Batuhan Yüksel, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
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