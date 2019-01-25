Pursaklar’a mobil atık merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne Pursaklar Belediyesi’nden tam destek geldi. İlk olarak proje kapsamında belediye hizmet binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli eğitimler verilerek konuya dikkat çekildi. Ardından öğrencilerin okullarda, kamu personellerinin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı görsellerle anlatıldı. Pursaklar Belediyesi çevre mühendisleri tarafından düzenlenen eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye içerisinde kamu kurumlarında belirlenen noktalara renk skalasına göre çok sayıda geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

ISRAFI ÖNLEYECEĞİZ

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için bu tür çalışmaları önemsediklerini söyledi. Başkan Çetin, “Başkan’ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızca başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni destekliyor ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşüm konusunda mobil atık getirme merkezleri oluşturduk. İlk etapta bunları Hicret Camii Meydanı, Beşyol Kavşağı ve Ayyıldız Mahallesi’ne yerleştirdik. Bunların sayısını daha da arttıracağız inşallah” dedi.