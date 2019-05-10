Ramazan coşkusu Metromall AVM’de
Güçlü marka karması ile Ankara’nın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden olan Metromall Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Ramazan ayı boyunca her hafta sonu, zengin kültür mirasımızın eseri olan Hacivat-Karagöz, semazen, kukla gösterisi, Aşuk ile Maşuk ve birbirinden renkli tiyatro gösterileri, Metromall AVM’de ziyaretçilere nostalji yaşatacak. Ramazan coşkusunu yaşamak isteyenler Metromall AVM’deki etkinliklere ücretsiz olarak katılabilecek.
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