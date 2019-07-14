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Renklerin senfonisi

Ankara'nın Çubuk İlçesi’ndeki Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerin akınına uğruyor.

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Tabiat Parkı’nın içerisinde bulunan Karagöl, yansımalarla birlikte güzel bir görüntü oluşturuyor. Kavak ve Yıldırım dağlarının eteğindeki Karagöl’ün her iki tarafı çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçları ile çevrili. Ne zaman oluştuğu kesin olarak bilinmeyen bin 522 rakımlı Karagöl, doğal güzelliğinin yanı sıra yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, kırmızı ve kahverenginin binbir tonunu barındırıyor. Karagöl Tabiat Parkı, sıcaktan bunalan Başkentliler’in yanı sıra doğaseverleri ve kampçıları da ağırlıyor. 

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