Romeo ve Juliet’in aşkı bu kez Congresium’da

ADOB, William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan büyük aşk hikayesi ‘Romeo ve Juliet’in bale gösterimini Çaykovski’nin müzikleri eşliğinde Başkentliler’in beğenisine sunmuştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ilk temsilinin biletlerinin satışa çıkar çıkmaz tükenmesi üzerine aldığı kararla eseri bir kez de ATO Congresium’da sundu. Boş yer kalmayan 3 bin kişilik salonda Romeo ve Juliet aşklarını yeniden yaşadı. ADOB Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Volkan Ersoy, Romeo ve Juliet’in Ankaralı sanatseverler tarafından beğenilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.