Şabi kardeşler ödüle doymuyor

Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık İlk ve Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Nil İpek Şabi ile 4’üncü sınıf öğrencisi kardeşi Kıvanç Arda Şabi, birlikte katıldıkları 4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’nda keman ve viyolonsel branşlarında birincilik ve üçüncülük elde ederek, aldıkları ödüllere bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan’ın Albena Kenti’nde geçen Ekim düzenlenen müzik yarışmasında, solo keman dalında Grand Prix Ödülü’nün sahibi olan 10 yaşındaki Nil İpek Şabi ve çello dalında ikinci olan 9 yaşındaki kardeşi Kıvanç Arda Şabi, bu yarışmada aldıkları derecelerle 4.Uluslararası Mozart Müzik Yarışması’na katılım hakkı kazanmıştı. Uluslararası bir müzik yarışmasında birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Nil İpek Şabi, “Çok çalışarak bu yarışmadan derece elde ettim, çok mutluyum. Kardeşimle aynı yarışmada başarı kazanmak benim için ayrı bir mutluluk. Büyük müzisyenlerimizden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Kıvanç Arda Şabi ise bu başarısının kendisini çok motive ettiğini belirterek, katıldığı 3 uluslararası yarışmadan da derece alarak döndüğünü belirterek, “Büyüyünce Türkiye’nin en iyi çellisti olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum” diye konuştu.