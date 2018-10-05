Sadırdan Satıra Hat Sergisi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Ankara Sanat Galeri ve Müzayedecilik Evi’ndeki karma hat sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl faaliyete giren sergi mekanını ve etkinliği başarılı bulduğunu söyledi. Arısoy, bulundukları mekanın Başkent’in ihtiyaçlarına cevap vereceğini dile getirdi. Eski AK Parti Batman Milletvekili, Ankara Sanat Galeri ve Müzayedecilik Evi’nin kurucularından Mehmet Emin Ekmen de galerinin Ocak ayında açıldığını, yılsonuna kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 12 sergiye ev sahipliği yapılmasının planlandığını anlattı. Ankara’da Türk İslam Sanatı’nı yaygınlaştırmak için galeri açtıkları bilgisini veren Ekmen, “Türk İslam Sanatı’nın Ankara’daki görünürlüğünü artırmayı, sanatı ve sanatçıları destekleyerek eser üretiminin kapasitesini genişletmeyi hedefliyoruz. Şu anda sergimizde 65 tablomuz bulunuyor. 15 Ekim’e kadar açık kalacak sergiyi, Ankaralıların görmesini istiyoruz” diye konuştu. Serginin açılışına AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.