Sağyaşar’dan müzik ziyafeti

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, birbirinden güzel eserleri seslendirdikten sonra yerini, Sağyaşar’a bıraktı. Sanat hayatının 68’inci yılını yaşayan, Türk Sanat Müziği’nin en iyi erkek seslerinden biri olan Sağyaşar, kendisini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Karam’, ‘Nasıl Geçti Habersiz’, ‘Sevmekten Kim Usanır’ gibi birçok eseri seslendiren sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir topladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da konsere katılanlar arasındaydı.