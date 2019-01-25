15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2803
  • 6,0121
  • 219.606
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

ANKARA

  1. Haberler
  2. Ankara

Sağyaşar’dan müzik ziyafeti

Türk Sanat Müziği’nin yaşayan efsanesi Mustafa Sağyaşar, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde konser verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, birbirinden güzel eserleri seslendirdikten sonra yerini, Sağyaşar’a bıraktı. Sanat hayatının 68’inci yılını yaşayan, Türk Sanat Müziği’nin en iyi erkek seslerinden biri olan Sağyaşar, kendisini dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. ‘Karam’, ‘Nasıl Geçti Habersiz’, ‘Sevmekten Kim Usanır’ gibi birçok eseri seslendiren sanatçı, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla takdir topladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da konsere katılanlar arasındaydı. 

Bahçeli, Türk-Kürt ayrımı yapanlara Alparslan Türkeş´in sözleriyle seslendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İspanya'dan AB'ye Venezuela için "Juan Guaido" önerisi

İspanya'dan AB'ye Venezuela için 'Juan Guaido' önerisi

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

'Korkaklar zafer anıtı dikemez'

MHP İl Başkanı görevinden alındı

MHP İl Başkanı görevinden alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Trump'ın sağ kolu gözaltına alındı

Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

NATO ve Rusya SSC-8 füze konusunda anlaşamadı

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Açık denizler için güç birliği yaptılar

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz

Berlin'den Venezuela açıklaması: Meşru başkan olamaz
 

POPÜLER HABERLER

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA