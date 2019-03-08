Sahnede ‘Hayalet’ var

Devlet Tiyatroları (DT), ilk kez bir korku hikâyesini sahneleyerek izleyiciyle buluşturdu. Susan Hill’in 1983’te yazdığı, 1987’de tiyatroya uyarlanan gerilim romanı ‘Siyahlı Kadın’, Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi’nde sergileniyor. Sıra dışı şekilde başlayan oyun, ses ve ışık efektlerinin yanı sıra gerilim unsurları barındıran dekoru ve sürprizlerle dolu akışıyla seyirciye farklı bir deneyim yaşatıyor. Hikâyenin temelinde, toplumsal baskı nedeniyle evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuğundan vazgeçmek zorunda kalan kadının acıları yer alıyor. Çocuğu ve kendisi öldükten sonra kadının hayalet olarak ortaya çıkması, oyunun gerilim grafiğini yükseltiyor. Yönetmenliğini Mesut Turan’ın yaptığı eserde ‘Siyahlı Kadın’ karakteri Nazlı Özdemir’de vücut buluyor. Oyunda Erdinç Doğan ve Kutay Sungar da performanslarıyla dikkati çekiyor. Taşıdığı gerilim unsurları nedeniyle 13 yaş üstü sınırlaması uygulanan oyun, kalp ve epilepsi hastalarıyla hamilelere de önerilmiyor.

SEYİRCİ ÇOK BEĞENDİ

Yönetmen Mesut Turan, Siyahlı Kadın’ın dünyada en uzun sergilenen oyunlar arasında üçüncü sırada bulunduğunu söyledi. Oyunu, ‘acı ve kederle yüklü, duygusal yanı olan, korku ögeleriyle dolu trajik bir hayalet hikayesi’ olarak özetleyen Turan, tiyatroda korku ve gerilim unsuru oluşturmanın sinemadan çok daha zor olduğuna dile getirdi. Turan, “Beklenmedik yerlerde hikayenin gelişine göre efektlerimiz, anlık görüntülerimiz devreyle giriyor. Oyuncularımızın performanslarıyla gelişip büyüyen, insanları içine alan bir öykü ve sürprizler var. Özellikle birinci perdenin sonundan itibaren oyunun grafiği gittikçe yükseliyor. İkinci perde gittikçe farklılaşıyor” diye konuştu.

SIÇRAYANLAR OLUYOR

İzleyiciler arasında korkanlar hatta yerinden sıçrayanlar olduğunu anlatan Turan, “Seyirci ilk defa böyle bir şey deneyimliyor. Gülüşmeler de oluyor çünkü yanındaki zıplayınca ya da kendi korkunca gülmek gibi psikolojik bir etkisi de oluyor” dedi. Seyircinin, bir korku evine giriyor hissiyle oyuna gelmesini de istemediklerini vurgulayan Turan, “Sonuçta burası bir tiyatro, bizim amacımız hikayeyle beraber izleyicileri bu atmosfere sokup biraz gerebilmek yoksa korkutacağız gibi bir iddiamız hiç olmadı. Seyircimizle farklı bir deneyim yaşayalım dedik, bunu da başardık” dedi.