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Sanat evi gibi berber dükkanı  

Ankara’da berberlik yapan Atilla Alpakan, dükkanını müzik severlerin uğrak noktası haline getirdi. 20 metrekarelik dükkanda günün her saatinde bir müzik aletinin sesini duymak mümkün.

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Ankara'da 40 yıldır berberlik yapan 68 yaşındaki Atilla Alpakan’ın dükkanında günün her saatinde bir araya gelen müzikseverler, tambur, kanun ve saz çalıyor. Müzik ziyafetine tıraş olmaya gelen müşteriler de eşlik ediyor.      

Berber Atilla Alpakan’ın adeta musiki cemiyeti gibi olan berber dükkanında gençler, Türk sanat ve Türk halk müzikleriyle tanışıyor. Atilla Alpakan, dükkanının sanatseverlerin, musikiye gönül verenlerin uğrak noktası olduğunu söyledi. Eğitimine ilkokul 2’nci sınıftan sonra devem edemediğini belirten Alpakan, “9 kardeş olduğumuz için ailemin de beni yönlendirebilecek veya bilgi verecek zamanları yoktu. Kendi kendime, düşe kalka, bir boş yaprak misali sağa sola... Berber çırağı oldum hasbelkader” diye konuştu. Alpakan, sanata ilgisinin nasıl başladığına ilişkin, “1968 yılında bir dostumun beni halkevlerine götürmesiyle başladı. Orada müzikle ilgilendim. Ritim çaldım. Sonrasında tiyatro bölümüne de gittim” ifadelerini kullandı. Askerden geldikten sonra evlendiğini ve eşinin rızası olmadığı için sanat eğitimini bırakmak zorunda kaldığını anlatan Alpakan, “Sonrasında hayatımı nasıl kurtarırım, nasıl para kazanırım derdine düştüm. 5 sene resmi bir dairede çalıştım. Memurluğu beceremedim. 1982’de şimdi de kullandığımız dükkanı açtık” dedi.      

GENÇLERLE PAYLAŞIYOR 

Dükkana gelen gençlerle müzik ve şiir üzerine paylaşımlarda bulunduğunu anlatan Alpakan “Bazen çocuklar sazlarıyla geliyor. Kanun çalan çocuklar var. Tambur çalan dostlarımız var. Dükkanımız 20 metrekare. Burası bir berber dükkanından ziyade bir sanat derneği gibi” diye konuştu. Konservatuvar öğrencilerinin kendisi için bir nimet olduğunu ve onlara aktarmak için az bilinen şarkıları öğrendiğini belirten Alpakan, “Konservatuvar öğrencileri ile beraber çalıp söylüyoruz. Bazen söylediği şarkının anlamını bilmiyor. Yardımcı oluyoruz. Bir tarafta sanat müziği diğer tarafta halk müziği. Her birinin farklı kültürü var. Kendimi bu gençlerle avutuyorum. Yaşlılığımda bunlar benim nimetim oldu” ifadelerini kullandı.     

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