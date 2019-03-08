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Sanayi çalışanlarına modern sosyal tesis 

Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi ve işverenlerin kullanımına açık iki sosyal tesis kazandıracaklarını söyledi.

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AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki’den, sanayi çalışanları için iki sosyal tesis… Tiryaki, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi ve işverenlerin kullanımına açık iki Sanayi Çalışanları Sosyal Tesisi kazandıracaklarını müjdeledi. Sanayi Çalışanları Sosyal Tesisleri’nde mesleki yeterlilik belgesi eğitim programları düzenlenecek. Bölge çalışanlarının ihtiyaç duyduğu güncel teknolojik gelişmeler, program, alet ve teçhizat kullanımlarının öğrenilmesi gibi eğitimler verilecek. Tesislerde çalışanların katılabileceği yabancı dil kursları da bulunacak. Uygulanan destek programları ile uzman psikologlar eşliğinde talep eden çalışanlara, psikolojik destek sağlanacak. 

HAMAM VE SAUNA DA VAR 

Tesis içerisinde halı saha ve çok amaçlı saha bulunan bir açık hava kompleksi inşa edeceklerini belirten Veysel Tiryaki,. “Ayrıca kapalı alanda olimpik yüzme havuzu, hamam, sauna ve fin hamamı bulunan bir tesisimizde mevcut olacak. Bünyesinde aile hekimliği, göz ve diş hastalıkları muayenesi imkânları bulunan bir sağlık merkezini de tesisimizin içine kuracağız. İşçi, işveren ve ailelerin yararlanabileceği bir kafeterya ve restoran da tesisin içerisinde yer alacak” dedi. 

Veysel Tiryaki, “Sanayi çalışanlarımız, sanayi içerisinde rahatlamak için kaliteli ortam ve kendilerini geliştirmek için de özel kurs ve atölyelere ücretsiz ulaşacak. Sanayicimiz ve çalışanlarımız mutlu ve huzurlu olursa, bu üretime ve ülkenin katma değerine yansır. Sanayicimiz ve esnafımız hak ettiği değere kavuşacak” diye konuştu.   

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