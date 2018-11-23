Saraçoğlu Mahallesi'ni Türk evleri süsleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Kızılay’daki tarihi Saraçoğlu Mahallesi’ni geçmişine uygun olarak yenileyecek Bu kapsamda Emlak Konut GYO Saraçoğlu Mahallesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi’nin birinci oturumu 13 Aralık Perşembe günü saat 14.30’da yapılacak. İhale, açık ihale usulü ile birinci oturumunda ‘ön yeterlik’, ikinci oturumunda ‘pazarlık-açık artırma-kapalı zarf teklif alma’ şeklinde iki oturum halinde, iki gün düzenlenecek. 5 parsele ayrılan arsada, konut, ticaret ve turizm olmak üzere mülkiyet alanı toplamı 87 bin 4 metrekare, park alanı ise 13 bin 153 metrekareden oluşacak.

ANIT AĞAÇLAR KORUNACAK

‘Geleneksel Türk Evi’ kurgusuyla 1940’larda Emlak Bank tarafından Türkiye’nin ilk toplu konut uygulamalarından biri olarak ön plana çıkan Saraçoğlu Mahallesi, içinde 435 lojmanın yanı sıra okul, kütüphane, dükkanlar ve açık alanların yanı sıra 250 tescilli anıt ağaç barındırıyor. 1. Derece Kentsel Sit Alanı ilan edilen mahalle geçmişine olarak ilan edilen ve milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak, ‘Geleneksel Türk Evi’ temasında tasarlanacak. Ayrıca proje kapsamında mahallenin tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılar ve yarım asrı aşan anıt ağaçlar da korunacak. Emlak Konut GYO tarafından Saraçoğlu Mahallesi’nde hayata geçirilecek projenin tanıtımı ve imza töreni 20 Mart’ta yapılmıştı.