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Saraybosna’da kültür buluşması

Bosna Hersek’te düzenlenen Ankara Kültür Günleri’nde Saraybosnalılar, geleneksel okçuluk, ebru, cam işlemeciliği ve çömlek sanatıyla buluşturuldu.

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Bosna Hersek’in Başkenti Saraybosna, Balkan Kültürleri İttifakı Derneği (BAKİDER) tarafından düzenlenen ‘Ankara Kültür Günleri’ne ev sahipliği yaptı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce desteklenen ve daha önce Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da düzenlenen Ankara Kültür Günleri’ne AK Parti Milletvekili Zeynep Yıldız da katıldı. Yıldız, Türkiye’deki Balkan sevgisinin temeline inilmesi gerektiğini belirterek, Balkanlar’ın farklılıklarıyla birlikte yaşamayı başaran bir yer olduğunu söyledi. 

BAĞLAR GÜÇLENİYOR 

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin de Türkiye ile Bosna Hersek arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkiler olduğuna dikkati çekti. Şahin, “Bu geniş yelpazede en çok önem verdiğimiz kültürel alanın aramızdaki bağları daha da sıkılaştırdığını düşünüyoruz” diye konuştu. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı ise “Gönül coğrafyamızdaki bu kültür buluşmalarına katkıda bulunan BAKİDER’e teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.      

GÖNÜLLER YAPMACAZ       

BAKİDER Genel Başkanı Emin Bajric de “Türkiye ile Balkanlar arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkiler alanlarında yeni ve sağlam köprüler kurmak bizleri oldukça heveslendiriyor. Gönülleri yapmaya ve baki kalacak hoş bir sada bırakmaya geldik” dedi. Ankara Kültür Günleri’nde Saraybosnalı ziyaretçilere, geleneksel okçuluk, ebru sanatı, cam işlemeciliği ve çömlek yapımı gösterildi. Ziyaretçiler, etkinlikleri ilgiyle takip etti. 

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