Savunma sanayindeki gücümüzü dünya gördü  

Yerli tank, helikopter, tüfek, İHA ve SİHA’larımızı yaptık. İnşallah daha iyilerini de yapmaya devam edeceğiz” dedi. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteğiyle MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde konuşan Erdal, Türk savunma sanayinin son 16 yılda yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan üretim gücüne ulaştığını hatırlattı. Zirveyi düzenlerken, iş insanlarını bir araya getirerek savunma sanayi sektöründeki iş imkanlarının oluşturulması düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan Erdal, “İş adamlarımızın savunma sanayii ile alakalı yatırımları ve sizlerin de katkısıyla çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı. Erdal, verilecek destekle bundan sonraki süreçte yerli ve milli savunma sanayinin daha iyi noktalara getirileceğine inancını vurguladı.

DAHA İYİLERİNİ YAPACAĞIZ

İlhan Erdal, “Sayın Başkan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürekli gündeme getirdiği gibi bundan önceki dönemlerde yurt dışında paramızla dahi alamadığımız ürünleri kendi imkanlarımızla nasıl yaptığımızı ve bundan sonraki süreçte de nasıl yapacağımızı tüm dünyaya gösterdik” diye konuştu.

İş insanları olarak terörün olduğu ve huzurun olmadığı yerlerde iş yapılamayacağını bildiklerinin altını çizen Erdal “Geçmişte Türkiye’de gerek terör saldırıları gerek patlamalarla ciddi manada ekonomimiz zarara uğradı. Sizlerin sayesinde bugün bunların birçoğu bertaraf edildi. Başkan’ımız Erdoğan da terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Bizler bundan mutluluk duyuyoruz. Huzurun ve istikrarın olacağı Türkiye’yi en kısa zamanda bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Erdal, konuşmasının ardından zirveye katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya plaket takdim etti.