Sayokanlar’ın kemer heyecanı
Dünyada Türklerin tescilli tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan, Mamaklı gençlerden büyük ilgi görüyor. 7’den 70’e her yaşta sporcuyu barındıran Sayokan’da kuşak bağlama töreninin 15’incisi yapıldı. Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’ndan 95 öğrencinin katıldığı kemer sınavı görsel bir şölene dönüştü.
Eski Türk dövüş tekniklerinden esinlenen ‘Sayokan’ sporuyla, Osmanlı tokadının da ringlerde uygulandığı törende sporcular bir üst kemere geçmek için kıyasıya yarıştı. Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya çapında kabul gören milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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