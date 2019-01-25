Sayokanlar’ın kemer heyecanı

Eski Türk dövüş tekniklerinden esinlenen ‘Sayokan’ sporuyla, Osmanlı tokadının da ringlerde uygulandığı törende sporcular bir üst kemere geçmek için kıyasıya yarıştı. Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya çapında kabul gören milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.