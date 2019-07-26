Şehir Hastanesi’ne otobüs seferi
Ankara Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce hasta ve hasta yakınını ağırlayan Bilkent’teki Ankara Şehir Hastanesi’ne kent merkezinden doğrudan ulaşım sağlanabilmesi için ‘112 Ulus-Ankara Şehir Hastanesi (Ekspres) Hattı’nı sefere başlattı.
Hat, 15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta hizmet verecek. Her gün 06.15-21.15 saatleri arasında sefer yapacak EGO Otobüsleri, hem Başkentliler’e hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelenlere ulaşım kolaylığı sağlayacak.
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