Şehir Hastanesi’ne otobüs seferi

Hat, 15 dakikalık aralıklarla Ulus ve Ankara Şehir Hastanesi arasındaki güzergahta hizmet verecek. Her gün 06.15-21.15 saatleri arasında sefer yapacak EGO Otobüsleri, hem Başkentliler’e hem de şehir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelenlere ulaşım kolaylığı sağlayacak.