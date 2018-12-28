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Şehit Altuğ Verdi Ankara’da yaşatılacak

Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.H.S.’nin makamında düzenlediği silahlı saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Söğütözü’nde bulunan yerleşkesine verildi.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında tahrip edilen yerleşkede Terörle Mücadele, Özel Harekât Müdürlüğü gibi önemli birimler bulunuyor.  

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