Şehit Altuğ Verdi Ankara’da yaşatılacak

Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İ.H.S.’nin makamında düzenlediği silahlı saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin ismi, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Söğütözü’nde bulunan yerleşkesine verildi.
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