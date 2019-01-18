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Sele son verecek çalışmalar bitiyor

Başkent'teki su taşkınlarının önlenmesi için 15 noktada başlatılan altyapı yenileme çalışmaları bir bir tamamlanıyor.

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Mevsim geçişlerinde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası su taşkınlarının meydana geldiği noktaları birer birer tespit eden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kısa süre içinde 11 bölgedeki çalışmaları tamamladı. İlk etapta trafik ve ulaşım sorunlarının minimum düzeyde tutulması göz önüne alınarak, en kritik noktaların başında yer alan Kızılay Akay Kavşağı ile Mamak Boğaziçi’ndeki çalışmalar, 7/24 çalışma esasıyla bitirildi. 

NELER YAPILDI? 

Atık su ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmaları kapsamında yapılan sondaj proje detayları şöyle: Akay Alt Geçidi ve Kızılay Bağlantısı: 500 metre atık su hattı, bin metre yağmur suyu hattı. EDOK ve Kara Kuvvetleri Önü: 185 metre atık su hattı, 100 metre yağmur suyu hattı. Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet Önü: 3 bin metre yağmur suyu hattı. Altınsoy Caddesi ve Alt Geçidi: 350 metre atık su hattı, bin metre yağmur suyu hattı. Gar Kavşağı-Ankara Spor Salonu: 650 metre atık su hattı. Talatpaşa Bulvarı- Ankara Çayı Bağlantısı:  2 bin 550 metre atık su hattı. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi: 6 bin 650 metre atık su hattı, 4 bin 650 metre yağmur suyu hattı. Samsun Yolu - Hatip Çayı Bağlantısı: 350 metre atık su hattı, 350 metre yağmur suyu hattı. Mamak Caddesi Belediye önü: 600 metre atık su hattı, 2 bin 600 metre yağmur suyu hattı. Yenimahalle Elektrokent Kavşağı: 3 bin metre atık su hattı, bin 163 metre yağmur suyu hattı. İvedik OSB: 307 metre atık su hattı, 621 metre yağmur suyu hattı. Kuzey Yıldızı Mahallesi: 150 metre yağmur suyu hattı. Devlet Mahallesi Eryaman Alt Geçidi: 200 metre yağmur suyu hattı. Gümüşköy Alt Geçidi: 200 metre yağmur suyu hattı. Protokol Yolu Geçişi: 500 metre atık su hattı, 800 metre yağmur suyu hattı, 399 metre kutu kesit. 

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