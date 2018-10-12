Semerkandi’ye ziyaretçi akını  

Ankara'da inanç turizmi denilince akla ilk olarak kent merkezindeki Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ile Çamlıdere’deki Şeyh Ali Semerkandi Türbesi geliyor. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, halkın yoğun ilgisini çekiyor. Türbeyi ziyaret edenler, külliyede Şeyh Ali Semerkandi’nin yaşadığı dönem olan 15’inci yüzyılı yansıtan ev ve müzeyi de gezme imkânı buluyor. Ziyaretçiler külliyede yöreye özgü ürünlerin satıldığı dükkânlardan alışveriş yapıp yemek yiyerek günü Çamlıdere’de tamamlıyor.

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, göreve geldiği 2004 yılından beri her yıl Şeyh Ali Semerkandi Türbesi’ne yenilikler kattıklarını belirterek, “Özellikle hafta sonları ve dini günlerde binlerce ziyaretçi türbeye akın ediyor.

14 DÖNÜMLÜK KÜLLİYE

Ziyaretçiler 14 dönümlük külliyenin bulunduğu alan içerisinde istediği sürece dualarını edip namazlarını kılıyor. Semerkandi’nin evi olarak tasarladığımız ve o dönemi yansıtan kerpiç ev ve mescidi geziyor ve daha sonra külliyede alışveriş yapma imkanı buluyor. İsteyenler burada yemeklerini yiyor” diye konuştu.