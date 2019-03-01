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‘Sıfır Atık İlçesi’ Kahramankazan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi’nin yeni hedefi, Türkiye’de kurulması planlanan ‘Sıfır Atık İçesi’ olmak.

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Sıfır Atık konusunda Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Kahramankazan Belediyesi, 53 bin nüfuslu ilçede toplanan atıklar geri dönüştürerek, gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir Türkiye bırakılması için önemli adımlar atıyor. Kahramankazan’da Sıfır Atık Projesi kapsamında, belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Ayrıca proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Buna göre, tüm atıklar kâğıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Buna göre kumbaralarda toplanacak atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor. 

YÜZLERCE ÜNİTE 

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, “2009’dan bu yana geri dönüşüm alanında gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Sıfır Atık Projesi yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir sorumluluk. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve ­doğal kaynak kullanımının artışına proje ile engel olabiliriz. Sıfır atık kültürünü önce belediyemizde daha sonra da ilçemizin genelinde yaygınlaştırdık. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelebilmek” diye konuştu. 

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

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