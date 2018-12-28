‘Sıfır Atık’ta örnek ilçe Kahramankazan

İsrafın önlenmesi, doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi’nin uygulandığı ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda Türkiye’ye örnek oluyor. 53 bin nüfuslu ilçede toplanan atıklar geri dönüştürülerek, gelecek nesillere daha temiz bir Türkiye bırakılması amaçlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ Kahramankazan Belediyesi’nin tüm hizmet binalarına ve sosyal tesislerine özel kumbaralar, ayrıştırıcı üniteler yerleştirildi. Bu uygulamayla birlikte tüm atıklar kâğıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde ise yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor.

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İlçe geneline yerleştirilen bin adet ambalaj atığı, 50 adet elektrikli ve elektronik atık 500 adet atık pil toplama kutusu ile 50 adet atık yağ toplama bidonu, 150 adet dış mekân geri dönüşüm konteyneri, 60 adet geri dönüşüm ünitesi ve 50 adet giysi kumbarasının yanı sıra belediye ekipleri, evleri dolaşarak da ayrıştırılan atıkları ücretsiz olarak topluyor. Bu doğrultuda düzenlenen seminerlerle de, halkın, kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin ve öğrencilerin bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Toplanan organik atıklardan elde edilen 74 tona yakın organik solucan gübresi ise park, bahçe ve seralarda kullanıldı. Öte yandan giysi kumbaralarında toplanan giysi ve ayakkabılar ilk günkü haline getirildikten sonra yardıma muhtaç durumdaki vatanın yüzünü güldürdü. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk projenin önemini vurgulayarak, “Sıfır atık kültürünü önce belediyemizde daha sonra da ilçemizin genelinde yaygınlaştırdık. Geleceğimiz olan yavrularımıza ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelebilmek” diye konuştu.