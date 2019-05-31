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Sigortacılar ATO’yu ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hacı Ali Yücel ve beraberindeki heyet, ‘Sigorta Haftası’ sebebiyle Başkan Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

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ATO Başkanı Baran, görüşmede, özel sektörün sigorta aracılığıyla yatırımlarını ve işini güvence altına aldığını, aksi halde büyüme ve gelişmeden söz edilemeyeceğini söyledi. Oda olarak üyelerine ferdi kaza sigortası yaptırdıklarını belirten Baran, sigorta sektörüne her zaman önem verdiklerini ve sigorta acentelerini KOBİ kapsamına aldırdıklarını dile getirdi. Baran, “Özel sektörün risk yönetimi yapabilmesi için büyük önem taşıyan sigorta sektörü ekonominin büyümesinde de rol oynuyor” dedi. Hacı Ali yücel de, dünyada finansal sistem içinde sigorta sektörünün payının yüzde 50-70 olduğunu, Türkiye’de ise bu oranın yüzde 4 buçuk seviyesinde bulunduğunu hatırlattı. Türkiye’de sigortacılık sektörünün gelişmeye açık olduğuna işaret eden Yücel, “Bu alanda gidecek çok yolumuz var” ifadesini kullandı.

Polise `cesaretiniz varsa vurun´ dedi, vurdular

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