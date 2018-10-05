Sincan’da çocuklara özel kutlama 

Şarkı söyleyip dans eden çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Çocuklarıyla birlikte gelen aileler ise etkinlikten oldukça memnun kaldı. Aileler, “Çocuklarımız için böyle güzel faaliyetlerin olması bizi de mutlu ediyor. Belediye Başkanı’mız Murat Ercan’a teşekkür ediyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Tiyatro gösterisinin ardından çocukları çıkışta Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan karşıladı. Başkan Ercan çocuklarla hem sohbet etti hem de hediyeler dağıtarak onları sevindirdi. “Her şey geleceğe umutla bakan çocuklarımız için” diyen Ercan,” Çocuklarımızın barış ve güven ortamında büyümelerini sağlamak biz büyüklerin sorumluluğudur. Üstümüze düşen sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu vesile ile ülkemiz ve tüm dünya çocuklarının ‘Dünya Çocuk Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve barış dolu bir gelecek temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.