Siteler ihtişamlı günlerine dönecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası Mobilya Komiteleri müşterek toplantıda biraraya geldi. Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO ve ASO’nun Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

MAMAK MUHAREBE OKULU ARAZİSİ

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Siteler’in çağın gerektirdiği değişim dönüşümü yaşayamadığı için Ankara’nın bu alanda kan kaybettiğini söyledi. ASO olarak 2011 yılında Siteler’de bir çalışma yaptıklarını anlatan Özdebir, “Bizzat ben de giderek birçok firmayla görüştüm. Ada bazında bölüm bölüm dönüştürelim önerisinde bulunduk. Herkes ‘güzel ama buradan başlama’ deyince birlik sağlanamadı ve bir çalışma yapılamadı” dedi. Siteler’deki işletmelerin taşınması için başka yerler yapıldığını ancak kimsenin gitmediğine de dikkati çeken Özdebir, “Çünkü Pazar burada. Çözümü bu bölgede aramak lazım. Bildiğim kadarıyla Mamak Muhabere Okulu boşaltılıyor. Okul ile Siteler’in arasında boş bir alan var. Bu bölgenin bir kısmı verilirse ve yeni Siteler’i hemen bitişiğinde kurarsak Ankara’ya iyi bir hizmet yapmış oluruz. Eski alanda da kentsel dönüşüm çalışması yapılarak yüksek katlarla bir rant sağlanır, buradan sağlanacak gelirle de yeni Siteler’in yapımı için belli ölçüde finansman sağlanmış olur. Eski alanda yapılacak yapıların içinde teşhir salonları da olabilir” diye konuştu. Özdebir, ASO’nu ortaklığında yapımı devam eden Elmadağ Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında büyümek isteyen bazı şirketlerin orayı da değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

BU HALİYLE CAN ÇEKİŞİR

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, Siteler’in mobilya üretiminde ve ticaretinde Türkiye’nin kalbi konumunda ve dünyanın birçok ülkesine mobilya ihraç ederken zamanla İstanbul, Bursa gibi illerin gerisinde kaldığını söyledi. Siteler’de çözüm ararken insan faktörünü göz önünde bulundurmak gerektiğini belirten Baran, dönemin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiyaki’nin imza attığı Hamamönü Projesi’ni örnek gösterdi. Baran, Tiryaki’nin risk alarak ortaya bir eser koyduğunu dile getirdi. Baran, “2 bin kişiyi biraraya getirip gönül birliği oluşturulursa yol alınabilir. Ya rızaları alıp bu işe girişmek lazım ya da Sayın Tiryaki’nin yaptığı gibi risk almak lazım. Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir” ifadesini kullandı. Gürsel Baran, Özdebir’in Mamak Muharebe Okulu alanına ilişkin önerisinin de değerlendirilebileceğini, uzlaşma sağlanması durumunda TOKİ ile birlikte de çalışılabileceğinin altını çizdi.

İŞLER'DEN KOMİTE ÖNERİSİ

AK Parti Milletvekili Emrullah İşler de yaptığı konuşmada, sunumlarda geçen verilere değinerek “Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım” dedi. Değişim dönüşümün yakalanamaması durumunda Siteler’in tamamen biteceğini belirten İşler, “Bu konuda ATO’ya ve ASO’ya büyük görev düşüyor. Siteler’le ilgili çalışma yapmak üzere bir komite kurmamız lazım. Ankara milletvekili olarak bu komiteyi ben de desteklerim. Komite olarak Siteler’i nasıl ihya edeceğimizi bütün alternatifleriyle düşünüp Sayın Cumhurbaşkanı’mıza da konuyu sunmamız lazım” diye konuştu. “2 bin 722 yapının olduğu yerde kimse elini taşın altına koymuyor” diyen İşler, Siteler konusunda iyi bir strateji üretilmesi ve lokomotif görevi üstlenecek bir komiteyle harekete geçilmesi gerektiğini anlattı. İşler’in Siteler için çalışma yapmak üzere komite kurulması önerisi ATO ve ASO tarafından olumlu karşılandı.