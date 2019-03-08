Şoförlere sahte plaka uyarısı Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandığını belirterek, “Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor” dedi.