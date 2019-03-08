Şoförlere sahte plaka uyarısı
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 2017 yılından itibaren tüm plakalarda darphane mührü kullanılmaya başlandığını belirterek, “Buna rağmen hala merdiven altında kaçak plaka basan ve dağıtan yerler var. Bu plakalar terör, gasp gibi suç olaylarında kullanılabiliyor” dedi.
Apaydın, “Darphane mührünün üzerinde her bölgenin kodu ve ‘T.C’ rumuzu var. Sahte yapılma imkanı yok” ifadesini kullandı. Apaydın, darphane mührü olmayan plakaların artık araç muayenelerinden de geçemediğine dikkati çekti.
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