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Sokak dostları için su hareketi başladı

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, havaların ısınması üzerine sokak hayvanları ‘Su Kabı Gönüllüleri Hareketi’ başlattıklarını söyledi.

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Tanrıverdi, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkın bu konudaki duyarlılıklarına da teşekkür etti. Oda olarak 65 su kabını 65 mahallede belirlenecek uygun yerlere bırakacaklarını belirten Tanrıverdi, “6 milyon Ankaralı da su kaplarını yaşadıkları yerlere, parklara, cadde ve sokaklara hayvanların gelip rahatlıkla su molası verebilecekleri yerlere bıraksınlar. Vakitleri el verdiği ölçüde takiplerini yaparak kapların sürekli su ile dolu olmasını sağlasınlar. Kamu kurumlarında görev yapan vatandaşlarımızın da kurumlarının etrafında uygun olan yerlere su kapları bırakabilirler” ifadelerini kullandı. 

 

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