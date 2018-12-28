‘Sokak dostları’na 1 buçuk ton mama
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nca, kentin farklı yerlerinde ağır hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 93 kişilik ekip oluşturuldu.
Ekipler, 15 arazi aracıyla kent genelinde sokak hayvanlarının su ve yem ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütüyor. Ankaralılar’ın Alo 153 Beyaz Masa’ya yaptığı başvuruları da değerlendiren ekipler, itfaiye görevlilerinden de destek alıyor. Bu kapsamda günde 50 bölge ve 150 noktayı mobil araçlarla dolaşan ekipler, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gideriyor.
İHBARLAR 153’E
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Sorumlusu Veteriner Hekim Mehmet Çağrı Karataş, kent genelinde zorlu hava şartlarından etkilenen sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Başkentte sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirten Karataş, “Gıda ihtiyacı olan sokak hayvanları için hayvan severlerin Alo 153 Beyaz Masa’yı aramasını istiyoruz” dedi. Karataş, hayvan sever sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını anlattı. Kamu kurumlarının da sokak hayvanları için yemek desteğinde bulunduğunu belirten Karataş, “Günlük bir buçuk ton mama ve yemek ikramında bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak resmi kurumlardan aldığımız yemek artıklarına ilave yaparak sokak hayvanlarına sağlıklarını etkilemeyecek şekilde geri dönüşüm yoluyla kazandırıyoruz” diye konuştu.
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