Sokak lezzetleri CongresIum’da

Congresium’daki festivalde, tantuni, tavuklu pilav, köfte gibi Türk mutfağına özgü lezzetlerin yanı sıra Meksika, Çin ve İtalya mutfaklarından lezzetler, başarılı şefler tarafından Ankaralılar’a sunuluyor. Festivalin açılışında Balkan Orkestrası müzik ziyafeti sundu. Çocuklar da atölye çalışmalarında eğlenceli dakikalar geçirdi. Alya, Can Bonomo, Zeynep Bastık, Dilan Çıtak, Yeni Türkü, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Star grubunun sahne aldığı festival, yarın akşam sona erecek.