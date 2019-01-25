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Sokaktan konservatuvara

Sokak çocukları zararlı alışkanlıklarından arındırılıp topluma kazandırılmak üzere tiyatroyla buluşturuldu. Çocuklardan kimileri konservatuvarı kazandı, kimileri ise tiyatro grubu kurarak ücretsiz gösteriler düzenlemeye başladı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Gençlik Merkezi’nde çalışan Emin Kutluca, 10 yıl önce sokakta çalışan çocukları sosyal hayatın olumsuz etkilerinden korumak amacıyla bir proje başlattı. Tespit edilen 60 sokak çocuğuna, tiyatro ve kişisel gelişim eğitimi verildi. Projeye katılan gençlerden bazıları burada aldıkları eğitimin etkisiyle farklı üniversitelerin konservatuvar bölümlerini kazandı. Diğerleriyse Emin Kutluca’nın öncülüğünde ‘Tiyatroda’ adlı grubu kurdu. Devam eden proje sayesinde tiyatro grubunun üye sayısı 50’den aşağı düşmedi. Grup, bir yandan ücretsiz gösteriler sunundu, diğer yandan da  madde bağımlısı olan ve şiddet eğilimi gösteren yeni çocuk ve gençlere ulaşarak rehabilitasyonlarına destek oldu. 

SANAT İYİLEŞTİRİR 

Yönetmen Emin Kutluca, amaçlarının gençleri zararlı alışkanlıklardan kurtarıp, kendi kimliklerini bulmaya yardımcı olmak olduğunu söyledi. Kutluca, sanatla tanışan gençlerin iyileştiğini belirterek, “Aslında insan mühendisliğidir sanat. Tiyatro, özellikle zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırır. Çünkü bu çağ öyle bir çağ ki, gençleri serbest bıraktığınızda yanlış yollara gidiyor, ya da zararlı alışkanlıklarla kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Biz o zararlı alışkanlıkları uzak tutarak gençlerimizi toplumda çok daha faydalı, güzel işler yapan gençler haline getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda çok ciddi geri dönüşler aldık. Uzmanlaşan, konservatuvara giren öğrencilerimiz var. Dizilerde, filmlerde oynayan öğrencilerimiz var” dedi. 

DAHA İYİ NESİLLERE… 

Kendini ifade edebilen bireylerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştığını belirten Kutluca, “Çünkü açık, aydın kafa çok daha iyi nesiller yetiştirir. Zaten sanat da bize bunu katıyor. Temel projemizin altında da bu yatıyor, zararlı alışkanlıklardan kötü davranışlardan uzaklaştırıp, topluma, onları daha iyi hazırlamak ve iyi sonuçlar almak. Zaten onlar da bu sonuçları aldıktan sonra aileleri de kendileri de çok daha memnun kalıyorlar” diye konuştu. 

Ücretsiz tiyatro gösterilerinde ‘İnsan ne ile yaşar’, ‘Fareler ve insanlar’, ‘İlahi Aşk’ gibi eserleri sahnelediklerini anlatan Kutluca, “Tabii bu kültürle yoğrulan gençlerimiz zararlı davranışlardan uzaklaşıp sanatla birleşerek kendilerine çok daha güzel bir yol çizmiş oluyorlar” ifadesini kullandı. 

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