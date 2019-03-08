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Sosyal Girişimcilik Karavanı yola çıktı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sosyal girişimciliğin tanıtılması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında yola çıkan Sosyal Girişimcilik Karavanı, Başkent’teki üniversiteleri ziyaret ediyor.

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Karavan’da Ankara Kalkınma Ajansı uzmanları ve gönüllü gençler tarafından üniversite öğrencilerine sosyal girişimcilikle ilgili bilgi veriliyor. Aynı zamanda Ankara Kalkınma Ajansının başta Gençlere Yönelik Sosyal Girişimcilik Programı olmak üzere destekleri ve Sosyal Girişim Ankara Platformu’nun çalışmaları da tanıtılıyor. Karavanın ilk durağı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi oldu. Üniversite öğrencilerinden büyük ilgi gören karavanda gençlerin sosyal girişimcilikle ilgili soruları yanıtlandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Mehmet Barca da karavanı ziyaret ederek, sosyal girişimciliğin yaygınlaşması hususundaki desteklerini gösterdi.  

4 Nisan’a kadar devam gezide Ankara’da bulunan 12 üniversite ziyaret edilecek. Program detayları, Ankara Kalkınma Ajansı ve Sosyal Girişim Ankara web sitelerinde yer alırken, programla ilgili tüm gelişmeler Sosyal Girişim Ankara’ya ait sosyal medya hesaplarından da aktarılıyor. 

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